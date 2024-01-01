ألف سيدي غاني إلى دولار سنغافوري

تحويل GHS إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ghs
108.49 sgd

1.00000 GHS = 0.10849 SGD

Mid-market exchange rate at 20:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0825589.72481.461281.650480.95343518.5296
1 GBP1.1710911.26705105.0171.710331.931771.1165621.6876
1 USD0.92370.789235182.88281.349851.524620.880717.1166
1 INR0.01114520.00952230.012065210.01628620.01839490.01062580.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار سنغافورة
1 GHS0.10849 SGD
5 GHS0.54245 SGD
10 GHS1.08489 SGD
20 GHS2.16978 SGD
50 GHS5.42445 SGD
100 GHS10.84890 SGD
250 GHS27.12225 SGD
500 GHS54.24450 SGD
1000 GHS108.48900 SGD
2000 GHS216.97800 SGD
5000 GHS542.44500 SGD
10000 GHS1084.89000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Ghanaian Cedi
1 SGD9.21748 GHS
5 SGD46.08740 GHS
10 SGD92.17480 GHS
20 SGD184.34960 GHS
50 SGD460.87400 GHS
100 SGD921.74800 GHS
250 SGD2304.37000 GHS
500 SGD4608.74000 GHS
1000 SGD9217.48000 GHS
2000 SGD18434.96000 GHS
5000 SGD46087.40000 GHS
10000 SGD92174.80000 GHS