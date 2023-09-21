دولار أسترالي إلى سيدي غاني

تحويل AUD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٧٬٢١٤٫٧٦ ghs

1.00000 AUD = 7.21476 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Ghanaian Cedi
1 AUD7.21476 GHS
5 AUD36.07380 GHS
10 AUD72.14760 GHS
20 AUD144.29520 GHS
50 AUD360.73800 GHS
100 AUD721.47600 GHS
250 AUD1803.69000 GHS
500 AUD3607.38000 GHS
1000 AUD7214.76000 GHS
2000 AUD14429.52000 GHS
5000 AUD36073.80000 GHS
10000 AUD72147.60000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار أسترالي
1 GHS0.13861 AUD
5 GHS0.69303 AUD
10 GHS1.38605 AUD
20 GHS2.77210 AUD
50 GHS6.93025 AUD
100 GHS13.86050 AUD
250 GHS34.65125 AUD
500 GHS69.30250 AUD
1000 GHS138.60500 AUD
2000 GHS277.21000 AUD
5000 GHS693.02500 AUD
10000 GHS1386.05000 AUD