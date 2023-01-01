روبية إندونيسية إلى سيدي غاني

تحويل IDR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
728.46 ghs

1.00000 IDR = 0.00073 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:41 UTC
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IDR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Ghanaian Cedi
1 IDR0.00073 GHS
5 IDR0.00364 GHS
10 IDR0.00728 GHS
20 IDR0.01457 GHS
50 IDR0.03642 GHS
100 IDR0.07285 GHS
250 IDR0.18211 GHS
500 IDR0.36423 GHS
1000 IDR0.72846 GHS
2000 IDR1.45691 GHS
5000 IDR3.64228 GHS
10000 IDR7.28455 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الروبية الإندونيسية
1 GHS1372.77000 IDR
5 GHS6863.85000 IDR
10 GHS13727.70000 IDR
20 GHS27455.40000 IDR
50 GHS68638.50000 IDR
100 GHS137277.00000 IDR
250 GHS343192.50000 IDR
500 GHS686385.00000 IDR
1000 GHS1372770.00000 IDR
2000 GHS2745540.00000 IDR
5000 GHS6863850.00000 IDR
10000 GHS13727700.00000 IDR