جنيه إسترليني إلى سيدي غاني

تحويل GBP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
13801.20 ghs

1.00000 GBP = 13.80120 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:49 UTC
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GBP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063288.16591.433781.655560.9573518.2062
1GBP1.1581411.23115102.0931.660271.917081.1087521.0822
1USD0.940550.812249182.9251.348551.557150.9004517.124
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626230.01877780.01085860.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Ghanaian Cedi
1 GBP13.80120 GHS
5 GBP69.00600 GHS
10 GBP138.01200 GHS
20 GBP276.02400 GHS
50 GBP690.06000 GHS
100 GBP1380.12000 GHS
250 GBP3450.30000 GHS
500 GBP6900.60000 GHS
1000 GBP13801.20000 GHS
2000 GBP27602.40000 GHS
5000 GBP69006.00000 GHS
10000 GBP138012.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه استرليني
1 GHS0.07246 GBP
5 GHS0.36229 GBP
10 GHS0.72457 GBP
20 GHS1.44915 GBP
50 GHS3.62287 GBP
100 GHS7.24575 GBP
250 GHS18.11437 GBP
500 GHS36.22875 GBP
1000 GHS72.45750 GBP
2000 GHS144.91500 GBP
5000 GHS362.28750 GBP
10000 GHS724.57500 GBP