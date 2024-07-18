Евро в ганские седи

Сконвертируйте EUR в GHS по реальному обменному курсу

1 000 eur
16 111,30 ghs

€1,000 EUR = GH¢16,11 GHS

Среднерыночный курс в 13:29
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 EUR в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,111316,1113
Низкий15,356113,8535
В среднем15,726015,1055
Изменить4.92%16.30%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к GHS

За последние 30 дней максимальный курс EUR к GHS составил 16,1113, а минимальный — 15,3561. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,7260. Изменение курса EUR к GHS в процентном соотношении составило 4.92.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к GHS составил 16,1113, а минимальный — 13,8535. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,1055. Изменение курса EUR к GHS в процентном соотношении составило 16.30.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6231,485156,4853,933
1 GBP1,29811,1471,776108,5381,928203,115,105
1 CHF1,1310,87211,54894,6121,68177,0494,45
1 CAD0,7310,5630,646161,1171,085114,3692,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Ганский седи
1 EUR16,11130 GHS
5 EUR80,55650 GHS
10 EUR161,11300 GHS
20 EUR322,22600 GHS
50 EUR805,56500 GHS
100 EUR1 611,13000 GHS
250 EUR4 027,82500 GHS
500 EUR8 055,65000 GHS
1000 EUR16 111,30000 GHS
2000 EUR32 222,60000 GHS
5000 EUR80 556,50000 GHS
10000 EUR161 113,00000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Евро
1 GHS0,06207 EUR
5 GHS0,31034 EUR
10 GHS0,62068 EUR
20 GHS1,24137 EUR
50 GHS3,10342 EUR
100 GHS6,20683 EUR
250 GHS15,51708 EUR
500 GHS31,03415 EUR
1000 GHS62,06830 EUR
2000 GHS124,13660 EUR
5000 GHS310,34150 EUR
10000 GHS620,68300 EUR