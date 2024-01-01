Чешские кроны в ганские седи

Сконвертируйте CZK в GHS по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = GH¢0,7011 GHS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к GHS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GHS
1 CZK в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,70990,7099
Низкий0,68190,6506
В среднем0,69260,6899
Изменение2.76%7.76%
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Соотношение 1 CZK к GHS

За последние 30 дней максимальный курс CZK к GHS составил 0,7099, а минимальный — 0,6819. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6926. Изменение курса CZK к GHS в процентном соотношении составило 2.76.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к GHS составил 0,7099, а минимальный — 0,6506. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6899. Изменение курса CZK к GHS в процентном соотношении составило 7.76.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Ганский седи
1 CZK0,70109 GHS
5 CZK3,50545 GHS
10 CZK7,01090 GHS
20 CZK14,02180 GHS
50 CZK35,05450 GHS
100 CZK70,10900 GHS
250 CZK175,27250 GHS
500 CZK350,54500 GHS
1000 CZK701,09000 GHS
2000 CZK1 402,18000 GHS
5000 CZK3 505,45000 GHS
10000 CZK7 010,90000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Чешская крона
1 GHS1,42635 CZK
5 GHS7,13175 CZK
10 GHS14,26350 CZK
20 GHS28,52700 CZK
50 GHS71,31750 CZK
100 GHS142,63500 CZK
250 GHS356,58750 CZK
500 GHS713,17500 CZK
1000 GHS1 426,35000 CZK
2000 GHS2 852,70000 CZK
5000 GHS7 131,75000 CZK
10000 GHS14 263,50000 CZK