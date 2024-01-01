1 يوان صيني إلى سيدي غاني

تحويل CNY إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
2.10 ghs

¥1.000 CNY = GH¢2.101 GHS

Mid-market exchange rate at 08:43
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى GHS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9621.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1720.965
1 EUR1.0928.5121.49810.8551.65591.6611.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Ghanaian Cedi
1 CNY٢٫١٠١١٠ GHS
5 CNY١٠٫٥٠٥٥٠ GHS
10 CNY٢١٫٠١١٠٠ GHS
20 CNY٤٢٫٠٢٢٠٠ GHS
50 CNY١٠٥٫٠٥٥٠٠ GHS
100 CNY٢١٠٫١١٠٠٠ GHS
250 CNY٥٢٥٫٢٧٥٠٠ GHS
500 CNY١٬٠٥٠٫٥٥٠٠٠ GHS
1000 CNY٢٬١٠١٫١٠٠٠٠ GHS
2000 CNY٤٬٢٠٢٫٢٠٠٠٠ GHS
5000 CNY١٠٬٥٠٥٫٥٠٠٠٠ GHS
10000 CNY٢١٬٠١١٫٠٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Chinese Yuan RMB
1 GHS٠٫٤٧٥٩٤ CNY
5 GHS٢٫٣٧٩٧١ CNY
10 GHS٤٫٧٥٩٤١ CNY
20 GHS٩٫٥١٨٨٢ CNY
50 GHS٢٣٫٧٩٧٠٥ CNY
100 GHS٤٧٫٥٩٤١٠ CNY
250 GHS١١٨٫٩٨٥٢٥ CNY
500 GHS٢٣٧٫٩٧٠٥٠ CNY
1000 GHS٤٧٥٫٩٤١٠٠ CNY
2000 GHS٩٥١٫٨٨٢٠٠ CNY
5000 GHS٢٬٣٧٩٫٧٠٥٠٠ CNY
10000 GHS٤٬٧٥٩٫٤١٠٠٠ CNY