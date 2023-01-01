بيزو تشيلي إلى روبية نيبالية

تحويل CLP إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٥٠٫٥٩ npr

1.00000 CLP = 0.15059 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:50 UTC
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CLP إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Nepalese Rupee
1 CLP0.15059 NPR
5 CLP0.75293 NPR
10 CLP1.50586 NPR
20 CLP3.01172 NPR
50 CLP7.52930 NPR
100 CLP15.05860 NPR
250 CLP37.64650 NPR
500 CLP75.29300 NPR
1000 CLP150.58600 NPR
2000 CLP301.17200 NPR
5000 CLP752.93000 NPR
10000 CLP1505.86000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Chilean Peso
1 NPR6.64073 CLP
5 NPR33.20365 CLP
10 NPR66.40730 CLP
20 NPR132.81460 CLP
50 NPR332.03650 CLP
100 NPR664.07300 CLP
250 NPR1660.18250 CLP
500 NPR3320.36500 CLP
1000 NPR6640.73000 CLP
2000 NPR13281.46000 CLP
5000 NPR33203.65000 CLP
10000 NPR66407.30000 CLP