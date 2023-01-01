1 بيزو تشيلي إلى روبية نيبالية

تحويل CLP إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫١٥ npr

1.00000 CLP = 0.15483 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:59 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 NPR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0784589.22611.466691.670460.954518.5291
1GBP1.1698611.2617104.3871.715911.954311.1166421.6775
1USD0.927250.792581182.73551.361.548950.8850517.1812
1INR0.01120750.00957970.012086710.01643790.01872170.01069730.207664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Nepalese Rupee
1 CLP0.15483 NPR
5 CLP0.77416 NPR
10 CLP1.54832 NPR
20 CLP3.09664 NPR
50 CLP7.74160 NPR
100 CLP15.48320 NPR
250 CLP38.70800 NPR
500 CLP77.41600 NPR
1000 CLP154.83200 NPR
2000 CLP309.66400 NPR
5000 CLP774.16000 NPR
10000 CLP1548.32000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Chilean Peso
1 NPR6.45859 CLP
5 NPR32.29295 CLP
10 NPR64.58590 CLP
20 NPR129.17180 CLP
50 NPR322.92950 CLP
100 NPR645.85900 CLP
250 NPR1614.64750 CLP
500 NPR3229.29500 CLP
1000 NPR6458.59000 CLP
2000 NPR12917.18000 CLP
5000 NPR32292.95000 CLP
10000 NPR64585.90000 CLP