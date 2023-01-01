بيزو تشيلي إلى دونغ فيتنامي

تحويل CLP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٧٬٤٩٢ vnd

1.00000 CLP = 27.49190 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 7:44 UTC
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50+ currencies in one account

CLP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065288.54561.436951.661260.964118.1998
1GBP1.1554711.23085102.3151.660421.91961.1139921.0301
1USD0.93880.812447183.12581.3491.559580.905117.0858
1INR0.01129360.00977370.0120310.01622840.01876160.01088830.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Vietnamese Dong
1 CLP27.49190 VND
5 CLP137.45950 VND
10 CLP274.91900 VND
20 CLP549.83800 VND
50 CLP1374.59500 VND
100 CLP2749.19000 VND
250 CLP6872.97500 VND
500 CLP13745.95000 VND
1000 CLP27491.90000 VND
2000 CLP54983.80000 VND
5000 CLP137459.50000 VND
10000 CLP274919.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Chilean Peso
1 VND0.03637 CLP
5 VND0.18187 CLP
10 VND0.36374 CLP
20 VND0.72749 CLP
50 VND1.81871 CLP
100 VND3.63743 CLP
250 VND9.09357 CLP
500 VND18.18715 CLP
1000 VND36.37430 CLP
2000 VND72.74860 CLP
5000 VND181.87150 CLP
10000 VND363.74300 CLP