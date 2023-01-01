روبية إندونيسية إلى دونغ فيتنامي

تحويل IDR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٬٥٨٢٬١١٠ vnd

1.00000 IDR = 1.58211 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:18 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

IDR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Vietnamese Dong
1 IDR1.58211 VND
5 IDR7.91055 VND
10 IDR15.82110 VND
20 IDR31.64220 VND
50 IDR79.10550 VND
100 IDR158.21100 VND
250 IDR395.52750 VND
500 IDR791.05500 VND
1000 IDR1582.11000 VND
2000 IDR3164.22000 VND
5000 IDR7910.55000 VND
10000 IDR15821.10000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الروبية الإندونيسية
1 VND0.63207 IDR
5 VND3.16033 IDR
10 VND6.32066 IDR
20 VND12.64132 IDR
50 VND31.60330 IDR
100 VND63.20660 IDR
250 VND158.01650 IDR
500 VND316.03300 IDR
1000 VND632.06600 IDR
2000 VND1264.13200 IDR
5000 VND3160.33000 IDR
10000 VND6320.66000 IDR