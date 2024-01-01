Индонезийские рупии в вьетнамские донги
Сконвертируйте IDR в VND по реальному обменному курсу
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|1 IDR в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,5761
|1,5981
|Низкий
|1,5475
|1,5475
|В среднем
|1,5600
|1,5693
|Изменить
|0.58%
|-0.01%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к VND
За последние 30 дней максимальный курс IDR к VND составил 1,5761, а минимальный — 1,5475. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5600. Изменение курса IDR к VND в процентном соотношении составило 0.58.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к VND составил 1,5981, а минимальный — 1,5475. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5693. Изменение курса IDR к VND в процентном соотношении составило -0.01.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Индонезийская рупия
|1000 VND
|639,25600 IDR
|2000 VND
|1 278,51200 IDR
|5000 VND
|3 196,28000 IDR
|10000 VND
|6 392,56000 IDR
|20000 VND
|12 785,12000 IDR
|50000 VND
|31 962,80000 IDR
|100000 VND
|63 925,60000 IDR
|200000 VND
|127 851,20000 IDR
|500000 VND
|319 628,00000 IDR
|1000000 VND
|639 256,00000 IDR
|2000000 VND
|1 278 512,00000 IDR
|5000000 VND
|3 196 280,00000 IDR