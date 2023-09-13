Сингапурские доллары в вьетнамские донги
Сконвертируйте SGD в VND по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса SGD к VND
1 SGD = 17 731,50000 VND
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Сравните цены за перевод денег за границу
У банков и других компании, предоставляющих услуги по денежным переводам есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссия, они взимают ее с вас дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс, предоставленный Reuters. Сравните наш обменный курс и комиссии с теми, что предлагают Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другие провайдеры.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Сингапурский доллар / Вьетнамский донг
|1 SGD
|17731.50000 VND
|5 SGD
|88657.50000 VND
|10 SGD
|177315.00000 VND
|20 SGD
|354630.00000 VND
|50 SGD
|886575.00000 VND
|100 SGD
|1773150.00000 VND
|250 SGD
|4432875.00000 VND
|500 SGD
|8865750.00000 VND
|1000 SGD
|17731500.00000 VND
|2000 SGD
|35463000.00000 VND
|5000 SGD
|88657500.00000 VND
|10000 SGD
|177315000.00000 VND