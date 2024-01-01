2 000 000 вьетнамких донгов в сингапурские доллары

Сконвертируйте VND в SGD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = S$0,00005266 SGD

Среднерыночный курс в 14:22
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График изменения обменного курса VND к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 VND в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение0.13%0.45%
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Соотношение 1 VND к SGD

За последние 30 дней максимальный курс VND к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к SGD в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс VND к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к SGD в процентном соотношении составило 0.45.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 397,971,39434,499153,705
1 AUD0,65810,6180,877919,7940,91722,698101,13
1 EUR1,0651,61911,421 489,191,48536,75163,735
1 SGD0,751,140,70411 048,91,04625,884115,325

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Сингапурский доллар
1000 VND0,05266 SGD
2000 VND0,10531 SGD
5000 VND0,26329 SGD
10000 VND0,52657 SGD
20000 VND1,05315 SGD
50000 VND2,63287 SGD
100000 VND5,26574 SGD
200000 VND10,53148 SGD
500000 VND26,32870 SGD
1000000 VND52,65740 SGD
2000000 VND105,31480 SGD
5000000 VND263,28700 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Вьетнамский донг
1 SGD18 990,70000 VND
5 SGD94 953,50000 VND
10 SGD189 907,00000 VND
20 SGD379 814,00000 VND
50 SGD949 535,00000 VND
100 SGD1 899 070,00000 VND
250 SGD4 747 675,00000 VND
500 SGD9 495 350,00000 VND
1000 SGD18 990 700,00000 VND
2000 SGD37 981 400,00000 VND
5000 SGD94 953 500,00000 VND
10000 SGD189 907 000,00000 VND