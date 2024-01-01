5 000 вьетнамких донгов в сингапурские доллары
Сконвертируйте VND в SGD по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к SGD
1 VND = 0,00005 SGD
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|1 VND в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменение
|0.13%
|0.45%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к SGD
За последние 30 дней максимальный курс VND к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к SGD в процентном соотношении составило 0.13.
За последние 90 дней максимальный курс VND к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к SGD в процентном соотношении составило 0.45.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Сингапурский доллар
|1000 VND
|0,05266 SGD
|2000 VND
|0,10531 SGD
|5000 VND
|0,26329 SGD
|10000 VND
|0,52657 SGD
|20000 VND
|1,05315 SGD
|50000 VND
|2,63287 SGD
|100000 VND
|5,26574 SGD
|200000 VND
|10,53148 SGD
|500000 VND
|26,32870 SGD
|1000000 VND
|52,65740 SGD
|2000000 VND
|105,31480 SGD
|5000000 VND
|263,28700 SGD
|Обменные курсы Сингапурский доллар / Вьетнамский донг
|1 SGD
|18 990,70000 VND
|5 SGD
|94 953,50000 VND
|10 SGD
|189 907,00000 VND
|20 SGD
|379 814,00000 VND
|50 SGD
|949 535,00000 VND
|100 SGD
|1 899 070,00000 VND
|250 SGD
|4 747 675,00000 VND
|500 SGD
|9 495 350,00000 VND
|1000 SGD
|18 990 700,00000 VND
|2000 SGD
|37 981 400,00000 VND
|5000 SGD
|94 953 500,00000 VND
|10000 SGD
|189 907 000,00000 VND