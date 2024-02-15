Singapur dolarından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile SGD → VND çevirin

1.000 sgd
18.179.600 vnd

1.00000 SGD = 18179.60000 VND

20:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.07789.4011.450881.651460.9476218.3646
1 GBP1.1695511.2596104.5591.696871.931461.1082921.4782
1 USD0.92850.793903183.00931.347151.533390.8798517.0516
1 INR0.01118560.009564020.012046810.01622890.01847250.01059940.205418

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Vietnam Dongu
1 SGD18179.60000 VND
5 SGD90898.00000 VND
10 SGD181796.00000 VND
20 SGD363592.00000 VND
50 SGD908980.00000 VND
100 SGD1817960.00000 VND
250 SGD4544900.00000 VND
500 SGD9089800.00000 VND
1000 SGD18179600.00000 VND
2000 SGD36359200.00000 VND
5000 SGD90898000.00000 VND
10000 SGD181796000.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Singapur Doları
1 VND0.00006 SGD
5 VND0.00028 SGD
10 VND0.00055 SGD
20 VND0.00110 SGD
50 VND0.00275 SGD
100 VND0.00550 SGD
250 VND0.01375 SGD
500 VND0.02750 SGD
1000 VND0.05501 SGD
2000 VND0.11001 SGD
5000 VND0.27503 SGD
10000 VND0.55007 SGD