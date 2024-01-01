Endonezya rupisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile IDR → VND çevirin

1.000.000 idr
1.565.170 vnd

1.00000 IDR = 1.56517 VND

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.07389.07121.453321.653690.94952518.3344
1 GBP1.1713511.25685104.3331.702341.937041.1122321.4758
1 USD0.931950.79564183.01141.354451.541190.884917.087
1 INR0.0112270.009584710.012046510.01631640.0185660.010660.205839

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

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IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Vietnam Dongu
1 IDR1.56517 VND
5 IDR7.82585 VND
10 IDR15.65170 VND
20 IDR31.30340 VND
50 IDR78.25850 VND
100 IDR156.51700 VND
250 IDR391.29250 VND
500 IDR782.58500 VND
1000 IDR1565.17000 VND
2000 IDR3130.34000 VND
5000 IDR7825.85000 VND
10000 IDR15651.70000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Endonezya Rupisi
1 VND0.63891 IDR
5 VND3.19454 IDR
10 VND6.38908 IDR
20 VND12.77816 IDR
50 VND31.94540 IDR
100 VND63.89080 IDR
250 VND159.72700 IDR
500 VND319.45400 IDR
1000 VND638.90800 IDR
2000 VND1277.81600 IDR
5000 VND3194.54000 IDR
10000 VND6389.08000 IDR