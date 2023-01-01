5000 Endonezya rupisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile IDR → VND çevirin

5.000 idr
7.863 vnd

1.00000 IDR = 1.57263 VND

10:9 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → VND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 VND
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Vietnam Dongu
1 IDR1.57263 VND
5 IDR7.86315 VND
10 IDR15.72630 VND
20 IDR31.45260 VND
50 IDR78.63150 VND
100 IDR157.26300 VND
250 IDR393.15750 VND
500 IDR786.31500 VND
1000 IDR1572.63000 VND
2000 IDR3145.26000 VND
5000 IDR7863.15000 VND
10000 IDR15726.30000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Endonezya Rupisi
1 VND0.63588 IDR
5 VND3.17938 IDR
10 VND6.35877 IDR
20 VND12.71754 IDR
50 VND31.79385 IDR
100 VND63.58770 IDR
250 VND158.96925 IDR
500 VND317.93850 IDR
1000 VND635.87700 IDR
2000 VND1271.75400 IDR
5000 VND3179.38500 IDR
10000 VND6358.77000 IDR