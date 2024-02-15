Japon yeninden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile JPY → VND çevirin

10.000 jpy
1.628.550 vnd

1.00000 JPY = 162.85500 VND

08:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.0732589.12181.453341.652040.9490318.3161
1 GBP1.1688511.25445104.1691.698711.930961.1092721.4084
1 USD0.931750.797162183.03921.354151.539290.8842517.066
1 INR0.01122060.009599830.012042510.01630740.01853690.01064860.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Vietnam Dongu
100 JPY16285.50000 VND
1000 JPY162855.00000 VND
1500 JPY244282.50000 VND
2000 JPY325710.00000 VND
3000 JPY488565.00000 VND
5000 JPY814275.00000 VND
5400 JPY879417.00000 VND
10000 JPY1628550.00000 VND
15000 JPY2442825.00000 VND
20000 JPY3257100.00000 VND
25000 JPY4071375.00000 VND
30000 JPY4885650.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Japon Yeni
1 VND0.00614 JPY
5 VND0.03070 JPY
10 VND0.06140 JPY
20 VND0.12281 JPY
50 VND0.30702 JPY
100 VND0.61404 JPY
250 VND1.53511 JPY
500 VND3.07021 JPY
1000 VND6.14043 JPY
2000 VND12.28086 JPY
5000 VND30.70215 JPY
10000 VND61.40430 JPY