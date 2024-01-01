2.000.000 Vietnam dongundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile VND → JPY çevirin

1,000₫ VND = 0,006071¥ JPY

02:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 VND → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00620,0062
Düşük0,00590,0057
Ortalama0,00600,0059
Değişim2.09%4.30%
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1 VND → JPY istatistikleri

VND → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0062, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0060 oldu. VND → JPY kurundaki değişiklik 2.09 değerindeydi.

VND → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0062, en düşük 0,0057 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0059 oldu. VND → JPY kurundaki değişiklik 4.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,291,40234,648154,135
1 AUD0,65110,6140,871906,6830,91322,547100,303
1 EUR1,0591,62811,4181.475,71,48536,697163,25
1 SGD0,7471,1480,70511.040,661,04725,879115,125

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Japon Yeni
1000 VND6,07051 JPY
2000 VND12,14102 JPY
5000 VND30,35255 JPY
10000 VND60,70510 JPY
20000 VND121,41020 JPY
50000 VND303,52550 JPY
100000 VND607,05100 JPY
200000 VND1.214,10200 JPY
500000 VND3.035,25500 JPY
1000000 VND6.070,51000 JPY
2000000 VND12.141,02000 JPY
5000000 VND30.352,55000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Vietnam Dongu
100 JPY16.473,10000 VND
1000 JPY164.731,00000 VND
1500 JPY247.096,50000 VND
2000 JPY329.462,00000 VND
3000 JPY494.193,00000 VND
5000 JPY823.655,00000 VND
5400 JPY889.547,40000 VND
10000 JPY1.647.310,00000 VND
15000 JPY2.470.965,00000 VND
20000 JPY3.294.620,00000 VND
25000 JPY4.118.275,00000 VND
30000 JPY4.941.930,00000 VND