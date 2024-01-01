Vietnam dongundan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile VND → THB çevirin

1.000 vnd
1,48 thb

1.00000 VND = 0.00148 THB

01:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.928851.346351332.911.3479536.1225150.145
1 AUD0.6511510.6048210.876676867.9240.87771823.521297.7669
1 EUR1.07661.6533811.449481435.011.451238.8895161.64
1 SGD0.7427491.140670.6899021990.0171.0011926.8299111.52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tayland Bahtı
1 VND0.00148 THB
5 VND0.00740 THB
10 VND0.01479 THB
20 VND0.02958 THB
50 VND0.07395 THB
100 VND0.14791 THB
250 VND0.36977 THB
500 VND0.73954 THB
1000 VND1.47907 THB
2000 VND2.95814 THB
5000 VND7.39535 THB
10000 VND14.79070 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Vietnam Dongu
1 THB676.10200 VND
5 THB3380.51000 VND
10 THB6761.02000 VND
20 THB13522.04000 VND
50 THB33805.10000 VND
100 THB67610.20000 VND
250 THB169025.50000 VND
500 THB338051.00000 VND
1000 THB676102.00000 VND
2000 THB1352204.00000 VND
5000 THB3380510.00000 VND
10000 THB6761020.00000 VND