1 milyon Vietnam dongundan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile VND → THB çevirin

1,000₫ VND = 0,001363฿ THB

03:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 VND → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim3.62%-0.90%
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1 VND → THB istatistikleri

VND → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. VND → THB kurundaki değişiklik 3.62 değerindeydi.

VND → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. VND → THB kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.389,941,40134,623154,045
1 AUD0,65210,6150,872906,0320,91322,569100,414
1 EUR1,061,62611,4181.472,991,48536,691163,25
1 SGD0,7471,1460,70511.038,71,04725,873115,118

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tayland Bahtı
1000 VND1,36286 THB
2000 VND2,72572 THB
5000 VND6,81430 THB
10000 VND13,62860 THB
20000 VND27,25720 THB
50000 VND68,14300 THB
100000 VND136,28600 THB
200000 VND272,57200 THB
500000 VND681,43000 THB
1000000 VND1.362,86000 THB
2000000 VND2.725,72000 THB
5000000 VND6.814,30000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Vietnam Dongu
1 THB733,75100 VND
5 THB3.668,75500 VND
10 THB7.337,51000 VND
20 THB14.675,02000 VND
50 THB36.687,55000 VND
100 THB73.375,10000 VND
250 THB183.437,75000 VND
500 THB366.875,50000 VND
1000 THB733.751,00000 VND
2000 THB1.467.502,00000 VND
5000 THB3.668.755,00000 VND
10000 THB7.337.510,00000 VND