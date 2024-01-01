1 миллион вьетнамких донгов в тайские баты
Сконвертируйте VND в THB по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к THB
1 VND = 0,00136 THB
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|1 VND в THB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0014
|0,0014
|Низкий
|0,0013
|0,0013
|В среднем
|0,0013
|0,0013
|Изменение
|2.09%
|-2.13%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к THB
За последние 30 дней максимальный курс VND к THB составил 0,0014, а минимальный — 0,0013. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0013. Изменение курса VND к THB в процентном соотношении составило 2.09.
За последние 90 дней максимальный курс VND к THB составил 0,0014, а минимальный — 0,0013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0013. Изменение курса VND к THB в процентном соотношении составило -2.13.
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в тайские баты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Тайский бат
|1000 VND
|1,36424 THB
|2000 VND
|2,72848 THB
|5000 VND
|6,82120 THB
|10000 VND
|13,64240 THB
|20000 VND
|27,28480 THB
|50000 VND
|68,21200 THB
|100000 VND
|136,42400 THB
|200000 VND
|272,84800 THB
|500000 VND
|682,12000 THB
|1000000 VND
|1 364,24000 THB
|2000000 VND
|2 728,48000 THB
|5000000 VND
|6 821,20000 THB
|Обменные курсы Тайский бат / Вьетнамский донг
|1 THB
|733,00900 VND
|5 THB
|3 665,04500 VND
|10 THB
|7 330,09000 VND
|20 THB
|14 660,18000 VND
|50 THB
|36 650,45000 VND
|100 THB
|73 300,90000 VND
|250 THB
|183 252,25000 VND
|500 THB
|366 504,50000 VND
|1000 THB
|733 009,00000 VND
|2000 THB
|1 466 018,00000 VND
|5000 THB
|3 665 045,00000 VND
|10000 THB
|7 330 090,00000 VND