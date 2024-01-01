500.000 Vietnam dongundan Tayland bahtına
Reel döviz kuru ile VND → THB çevirin
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VND → THB çevrim grafiği
1 VND = 0,00136 THB
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|1 VND → THB
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0014
|0,0014
|Düşük
|0,0013
|0,0013
|Ortalama
|0,0013
|0,0013
|Değişim
|3.60%
|-0.91%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → THB istatistikleri
VND → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. VND → THB kurundaki değişiklik 3.60 değerindeydi.
VND → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. VND → THB kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tayland Bahtı
|1000 VND
|1,36286 THB
|2000 VND
|2,72572 THB
|5000 VND
|6,81430 THB
|10000 VND
|13,62860 THB
|20000 VND
|27,25720 THB
|50000 VND
|68,14300 THB
|100000 VND
|136,28600 THB
|200000 VND
|272,57200 THB
|500000 VND
|681,43000 THB
|1000000 VND
|1.362,86000 THB
|2000000 VND
|2.725,72000 THB
|5000000 VND
|6.814,30000 THB
|Çevrim kurları Tayland Bahtı / Vietnam Dongu
|1 THB
|733,75100 VND
|5 THB
|3.668,75500 VND
|10 THB
|7.337,51000 VND
|20 THB
|14.675,02000 VND
|50 THB
|36.687,55000 VND
|100 THB
|73.375,10000 VND
|250 THB
|183.437,75000 VND
|500 THB
|366.875,50000 VND
|1000 THB
|733.751,00000 VND
|2000 THB
|1.467.502,00000 VND
|5000 THB
|3.668.755,00000 VND
|10000 THB
|7.337.510,00000 VND