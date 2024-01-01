200.000 Vietnam dongundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile VND → IDR çevirin

1,000₫ VND = 0,6226Rp IDR

02:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 VND → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62460,6310
Düşük0,61250,6125
Ortalama0,61990,6214
Değişim1.31%0.27%
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1 VND → IDR istatistikleri

VND → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6246, en düşük 0,6125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6199 oldu. VND → IDR kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

VND → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6310, en düşük 0,6125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6214 oldu. VND → IDR kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,671,40234,663154,23
1 AUD0,65110,6140,871906,7910,91222,553100,35
1 EUR1,0591,62811,4181.475,831,48536,706163,325
1 SGD0,7471,1480,70511.040,711,04725,884115,17

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Endonezya Rupisi
1000 VND622,56800 IDR
2000 VND1.245,13600 IDR
5000 VND3.112,84000 IDR
10000 VND6.225,68000 IDR
20000 VND12.451,36000 IDR
50000 VND31.128,40000 IDR
100000 VND62.256,80000 IDR
200000 VND124.513,60000 IDR
500000 VND311.284,00000 IDR
1000000 VND622.568,00000 IDR
2000000 VND1.245.136,00000 IDR
5000000 VND3.112.840,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Vietnam Dongu
1 IDR1,60625 VND
5 IDR8,03125 VND
10 IDR16,06250 VND
20 IDR32,12500 VND
50 IDR80,31250 VND
100 IDR160,62500 VND
250 IDR401,56250 VND
500 IDR803,12500 VND
1000 IDR1.606,25000 VND
2000 IDR3.212,50000 VND
5000 IDR8.031,25000 VND
10000 IDR16.062,50000 VND