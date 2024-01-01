100 bin Vietnam dongundan Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile VND → SGD çevirin
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VND → SGD çevrim grafiği
1 VND = 0,00005 SGD
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|1 VND → SGD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|1.21%
|0.65%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → SGD istatistikleri
VND → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → SGD kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.
VND → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → SGD kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
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- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Singapur Doları
|1000 VND
|0,05268 SGD
|2000 VND
|0,10537 SGD
|5000 VND
|0,26342 SGD
|10000 VND
|0,52683 SGD
|20000 VND
|1,05367 SGD
|50000 VND
|2,63417 SGD
|100000 VND
|5,26833 SGD
|200000 VND
|10,53666 SGD
|500000 VND
|26,34165 SGD
|1000000 VND
|52,68330 SGD
|2000000 VND
|105,36660 SGD
|5000000 VND
|263,41650 SGD
|Çevrim kurları Singapur Doları / Vietnam Dongu
|1 SGD
|18.981,40000 VND
|5 SGD
|94.907,00000 VND
|10 SGD
|189.814,00000 VND
|20 SGD
|379.628,00000 VND
|50 SGD
|949.070,00000 VND
|100 SGD
|1.898.140,00000 VND
|250 SGD
|4.745.350,00000 VND
|500 SGD
|9.490.700,00000 VND
|1000 SGD
|18.981.400,00000 VND
|2000 SGD
|37.962.800,00000 VND
|5000 SGD
|94.907.000,00000 VND
|10000 SGD
|189.814.000,00000 VND