100 bin Vietnam dongundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile VND → SGD çevirin

1,000₫ VND = 0,00005268S$ SGD

03:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → SGD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SGD
1 VND → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim1.21%0.65%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → SGD istatistikleri

VND → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → SGD kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

VND → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → SGD kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.389,81,40134,618154,025
1 AUD0,65210,6150,872905,5240,91322,555100,355
1 EUR1,061,62711,4181.472,841,48536,686163,23
1 SGD0,7471,1470,70511.038,521,04725,868115,094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Singapur Doları
1000 VND0,05268 SGD
2000 VND0,10537 SGD
5000 VND0,26342 SGD
10000 VND0,52683 SGD
20000 VND1,05367 SGD
50000 VND2,63417 SGD
100000 VND5,26833 SGD
200000 VND10,53666 SGD
500000 VND26,34165 SGD
1000000 VND52,68330 SGD
2000000 VND105,36660 SGD
5000000 VND263,41650 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Vietnam Dongu
1 SGD18.981,40000 VND
5 SGD94.907,00000 VND
10 SGD189.814,00000 VND
20 SGD379.628,00000 VND
50 SGD949.070,00000 VND
100 SGD1.898.140,00000 VND
250 SGD4.745.350,00000 VND
500 SGD9.490.700,00000 VND
1000 SGD18.981.400,00000 VND
2000 SGD37.962.800,00000 VND
5000 SGD94.907.000,00000 VND
10000 SGD189.814.000,00000 VND