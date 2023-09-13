Румынские леи в вьетнамские донги

Сконвертируйте RON в VND по реальному обменному курсу

1000 ron
5221940 vnd

1.00000 RON = 5221.94000 VND

Среднерыночный курс в 5:13 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RON к VND

1 мин. назад 1 RON → 0 VND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.0750589.12061.457021.676490.9581518.5271
1GBP1.1620511.2493103.5661.693181.948231.1134221.5301
1USD0.93020.800448182.8991.35531.559450.891317.2337
1INR0.01122080.00965570.012062910.01634880.01881150.01075160.207888

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Вьетнамский донг
1 RON5221.94000 VND
5 RON26109.70000 VND
10 RON52219.40000 VND
20 RON104438.80000 VND
50 RON261097.00000 VND
100 RON522194.00000 VND
250 RON1305485.00000 VND
500 RON2610970.00000 VND
1000 RON5221940.00000 VND
2000 RON10443880.00000 VND
5000 RON26109700.00000 VND
10000 RON52219400.00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Румынский лей
1 VND0.00019 RON
5 VND0.00096 RON
10 VND0.00192 RON
20 VND0.00383 RON
50 VND0.00958 RON
100 VND0.01915 RON
250 VND0.04788 RON
500 VND0.09575 RON
1000 VND0.19150 RON
2000 VND0.38300 RON
5000 VND0.95750 RON
10000 VND1.91500 RON