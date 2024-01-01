1 тысяча вьетнамких донгов в румынские леи
Сконвертируйте VND в RON по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к RON
1 VND = 0,00018 RON
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|1 VND в RON
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0002
|0,0002
|Низкий
|0,0002
|0,0002
|В среднем
|0,0002
|0,0002
|Изменение
|0.66%
|2.43%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к RON
За последние 30 дней максимальный курс VND к RON составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса VND к RON в процентном соотношении составило 0.66.
За последние 90 дней максимальный курс VND к RON составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса VND к RON в процентном соотношении составило 2.43.
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в румынские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Румынский лей
|1000 VND
|0,18451 RON
|2000 VND
|0,36902 RON
|5000 VND
|0,92255 RON
|10000 VND
|1,84510 RON
|20000 VND
|3,69020 RON
|50000 VND
|9,22550 RON
|100000 VND
|18,45100 RON
|200000 VND
|36,90200 RON
|500000 VND
|92,25500 RON
|1000000 VND
|184,51000 RON
|2000000 VND
|369,02000 RON
|5000000 VND
|922,55000 RON
|Обменные курсы Румынский лей / Вьетнамский донг
|1 RON
|5 419,76000 VND
|5 RON
|27 098,80000 VND
|10 RON
|54 197,60000 VND
|20 RON
|108 395,20000 VND
|50 RON
|270 988,00000 VND
|100 RON
|541 976,00000 VND
|250 RON
|1 354 940,00000 VND
|500 RON
|2 709 880,00000 VND
|1000 RON
|5 419 760,00000 VND
|2000 RON
|10 839 520,00000 VND
|5000 RON
|27 098 800,00000 VND
|10000 RON
|54 197 600,00000 VND