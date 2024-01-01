2 000 индонезийских рупий в вьетнамские донги

Сконвертируйте IDR в VND по реальному обменному курсу

2 000 idr
3 129 vnd

Rp1,000 IDR = ₫1,564 VND

Среднерыночный курс в 13:12
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 IDR в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,57611,5981
Низкий1,54751,5475
В среднем1,56001,5693
Изменить0.58%-0.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к VND

За последние 30 дней максимальный курс IDR к VND составил 1,5761, а минимальный — 1,5475. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5600. Изменение курса IDR к VND в процентном соотношении составило 0.58.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к VND составил 1,5981, а минимальный — 1,5475. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5693. Изменение курса IDR к VND в процентном соотношении составило -0.01.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6980,9191,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,12611,4651,6281,4950,8438,503
1 SGD0,74362,2220,68311,1111,0210,5755,806

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Вьетнамский донг
1 IDR1,56432 VND
5 IDR7,82160 VND
10 IDR15,64320 VND
20 IDR31,28640 VND
50 IDR78,21600 VND
100 IDR156,43200 VND
250 IDR391,08000 VND
500 IDR782,16000 VND
1000 IDR1 564,32000 VND
2000 IDR3 128,64000 VND
5000 IDR7 821,60000 VND
10000 IDR15 643,20000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Индонезийская рупия
1000 VND639,25600 IDR
2000 VND1 278,51200 IDR
5000 VND3 196,28000 IDR
10000 VND6 392,56000 IDR
20000 VND12 785,12000 IDR
50000 VND31 962,80000 IDR
100000 VND63 925,60000 IDR
200000 VND127 851,20000 IDR
500000 VND319 628,00000 IDR
1000000 VND639 256,00000 IDR
2000000 VND1 278 512,00000 IDR
5000000 VND3 196 280,00000 IDR