История обменного курса индонезийская рупия–вьетнамские донги

Обменный курс индонезийская рупия/вьетнамские донги сейчас составляет 1,564, отражая изменение в размере -0.172% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.677% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,576, и минимумом, равным 1,564, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.572% уменьшение стоимости.