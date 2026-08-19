سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 1.47247 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.163% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.932% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 1.47323 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.45658 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.369%.