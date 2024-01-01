1 миллион вьетнамких донгов в индонезийские рупии

Сконвертируйте VND в IDR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Rp0,6195 IDR

Среднерыночный курс в 13:03
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График изменения обменного курса VND к IDR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IDR
1 VND в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,62780,6310
Низкий0,61250,6125
В среднем0,61950,6216
Изменение-1.33%-1.69%
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Соотношение 1 VND к IDR

За последние 30 дней максимальный курс VND к IDR составил 0,6278, а минимальный — 0,6125. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6195. Изменение курса VND к IDR в процентном соотношении составило -1.33.

За последние 90 дней максимальный курс VND к IDR составил 0,6310, а минимальный — 0,6125. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6216. Изменение курса VND к IDR в процентном соотношении составило -1.69.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 398,361,39434,451153,805
1 AUD0,65810,6180,877920,0510,91722,667101,196
1 EUR1,0651,61911,421 489,671,48536,7163,845
1 SGD0,751,140,70411 049,071,04625,845115,387

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Индонезийская рупия
1000 VND619,49800 IDR
2000 VND1 238,99600 IDR
5000 VND3 097,49000 IDR
10000 VND6 194,98000 IDR
20000 VND12 389,96000 IDR
50000 VND30 974,90000 IDR
100000 VND61 949,80000 IDR
200000 VND123 899,60000 IDR
500000 VND309 749,00000 IDR
1000000 VND619 498,00000 IDR
2000000 VND1 238 996,00000 IDR
5000000 VND3 097 490,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Вьетнамский донг
1 IDR1,61421 VND
5 IDR8,07105 VND
10 IDR16,14210 VND
20 IDR32,28420 VND
50 IDR80,71050 VND
100 IDR161,42100 VND
250 IDR403,55250 VND
500 IDR807,10500 VND
1000 IDR1 614,21000 VND
2000 IDR3 228,42000 VND
5000 IDR8 071,05000 VND
10000 IDR16 142,10000 VND