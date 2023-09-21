دولار أسترالي إلى دونغ فيتنامي

تحويل AUD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
15614300 vnd

1.00000 AUD = 15614.30000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
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AUD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / Vietnamese Dong
1 AUD15614.30000 VND
5 AUD78071.50000 VND
10 AUD156143.00000 VND
20 AUD312286.00000 VND
50 AUD780715.00000 VND
100 AUD1561430.00000 VND
250 AUD3903575.00000 VND
500 AUD7807150.00000 VND
1000 AUD15614300.00000 VND
2000 AUD31228600.00000 VND
5000 AUD78071500.00000 VND
10000 AUD156143000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار أسترالي
1 VND0.00006 AUD
5 VND0.00032 AUD
10 VND0.00064 AUD
20 VND0.00128 AUD
50 VND0.00320 AUD
100 VND0.00640 AUD
250 VND0.01601 AUD
500 VND0.03202 AUD
1000 VND0.06404 AUD
2000 VND0.12809 AUD
5000 VND0.32022 AUD
10000 VND0.64044 AUD