5 دولار أسترالي إلى دونغ فيتنامي

تحويل AUD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥ aud
٨٠٬١٠٨ vnd

1.00000 AUD = 16021.50000 VND

Mid-market exchange rate at 08:55
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.79554583.36750.92681.62575143.8751.35841.33805
1 GBP1.2571104.7931.164962.04357180.8511.707511.68193
1 INR0.01199510.0095426310.01111690.0195011.725790.01629410.01605
1 EUR1.0790.858489.953511.75419155.2651.465711.44376

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Vietnamese Dong
1 AUD16021.50000 VND
5 AUD80107.50000 VND
10 AUD160215.00000 VND
20 AUD320430.00000 VND
50 AUD801075.00000 VND
100 AUD1602150.00000 VND
250 AUD4005375.00000 VND
500 AUD8010750.00000 VND
1000 AUD16021500.00000 VND
2000 AUD32043000.00000 VND
5000 AUD80107500.00000 VND
10000 AUD160215000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار أسترالي
1 VND0.00006 AUD
5 VND0.00031 AUD
10 VND0.00062 AUD
20 VND0.00125 AUD
50 VND0.00312 AUD
100 VND0.00624 AUD
250 VND0.01560 AUD
500 VND0.03121 AUD
1000 VND0.06242 AUD
2000 VND0.12483 AUD
5000 VND0.31208 AUD
10000 VND0.62416 AUD