فورنت مجري إلى دونغ فيتنامي

تحويل HUF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٦٦٩٬٣٤١ vnd

1.00000 HUF = 66.93410 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 14:36 UTC
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HUF إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.067188.71241.439521.661760.963118.3204
1GBP1.1518711.2291102.181.658061.914041.1093721.1017
1USD0.93710.813603183.13411.3491.557270.902517.1684
1INR0.01127240.009786640.012028810.01622680.0187320.0108560.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / Vietnamese Dong
2000 HUF133868.20000 VND
5000 HUF334670.50000 VND
10000 HUF669341.00000 VND
15000 HUF1004011.50000 VND
20000 HUF1338682.00000 VND
30000 HUF2008023.00000 VND
40000 HUF2677364.00000 VND
50000 HUF3346705.00000 VND
60000 HUF4016046.00000 VND
100000 HUF6693410.00000 VND
150000 HUF10040115.00000 VND
200000 HUF13386820.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Hungarian Forint
1 VND0.01494 HUF
5 VND0.07470 HUF
10 VND0.14940 HUF
20 VND0.29880 HUF
50 VND0.74701 HUF
100 VND1.49401 HUF
250 VND3.73502 HUF
500 VND7.47005 HUF
1000 VND14.94010 HUF
2000 VND29.88020 HUF
5000 VND74.70050 HUF
10000 VND149.40100 HUF