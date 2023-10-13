匈牙利福林兌越南盾匯率

以實時匯率將HUF兌換成VND

10000 huf
663613 vnd

1.00000 HUF = 66.36130 VND

12:21 UTC 市場匯率
關注此匯率發送匯款
在外國網站購物時慳得更多

HUF兌VND走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 VND
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864151.052887.65831.43971.666610.954518.869
1GBP1.1572111.2183101.4381.666031.928611.1045521.8352
1USD0.949850.820816183.26211.36751.583030.9065517.9227
1INR0.01140790.009858220.012010310.0164240.01901260.01088790.215256

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to Vietnamese dongs

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇VND你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌VND的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林越南盾兌換率
2000 HUF132722.60000 VND
5000 HUF331806.50000 VND
10000 HUF663613.00000 VND
15000 HUF995419.50000 VND
20000 HUF1327226.00000 VND
30000 HUF1990839.00000 VND
40000 HUF2654452.00000 VND
50000 HUF3318065.00000 VND
60000 HUF3981678.00000 VND
100000 HUF6636130.00000 VND
150000 HUF9954195.00000 VND
200000 HUF13272260.00000 VND
越南盾匈牙利福林兌換率
1 VND0.01507 HUF
5 VND0.07535 HUF
10 VND0.15069 HUF
20 VND0.30138 HUF
50 VND0.75345 HUF
100 VND1.50690 HUF
250 VND3.76725 HUF
500 VND7.53450 HUF
1000 VND15.06900 HUF
2000 VND30.13800 HUF
5000 VND75.34500 HUF
10000 VND150.69000 HUF