يورو إلى دونغ فيتنامي

تحويل EUR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٥٬٨٣٣٬٦٠٠ vnd

1.00000 EUR = 25833.60000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / Vietnamese Dong
1 EUR25833.60000 VND
5 EUR129168.00000 VND
10 EUR258336.00000 VND
20 EUR516672.00000 VND
50 EUR1291680.00000 VND
100 EUR2583360.00000 VND
250 EUR6458400.00000 VND
500 EUR12916800.00000 VND
1000 EUR25833600.00000 VND
2000 EUR51667200.00000 VND
5000 EUR129168000.00000 VND
10000 EUR258336000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / اليورو
1 VND0.00004 EUR
5 VND0.00019 EUR
10 VND0.00039 EUR
20 VND0.00077 EUR
50 VND0.00194 EUR
100 VND0.00387 EUR
250 VND0.00968 EUR
500 VND0.01935 EUR
1000 VND0.03871 EUR
2000 VND0.07742 EUR
5000 VND0.19355 EUR
10000 VND0.38709 EUR