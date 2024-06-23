تحويل EUR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10 آلاف يورو إلى دونغ فيتنامي

10,000 eur
272,198,000 vnd

€1.000 EUR = ₫27,220 VND

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Vietnamese Dong
1 EUR٢٧٬٢١٩٫٨٠٠٠٠ VND
5 EUR١٣٦٬٠٩٩٫٠٠٠٠٠ VND
10 EUR٢٧٢٬١٩٨٫٠٠٠٠٠ VND
20 EUR٥٤٤٬٣٩٦٫٠٠٠٠٠ VND
50 EUR١٬٣٦٠٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ VND
100 EUR٢٬٧٢١٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ VND
250 EUR٦٬٨٠٤٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
500 EUR١٣٬٦٠٩٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
1000 EUR٢٧٬٢١٩٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
2000 EUR٥٤٬٤٣٩٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 EUR١٣٦٬٠٩٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 EUR٢٧٢٬١٩٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / اليورو
1000 VND٠٫٠٣٦٧٤ EUR
2000 VND٠٫٠٧٣٤٨ EUR
5000 VND٠٫١٨٣٦٩ EUR
10000 VND٠٫٣٦٧٣٨ EUR
20000 VND٠٫٧٣٤٧٦ EUR
50000 VND١٫٨٣٦٩٠ EUR
100000 VND٣٫٦٧٣٨٠ EUR
200000 VND٧٫٣٤٧٦٠ EUR
500000 VND١٨٫٣٦٩٠٠ EUR
1000000 VND٣٦٫٧٣٨٠٠ EUR
2000000 VND٧٣٫٤٧٦٠٠ EUR
5000000 VND١٨٣٫٦٩٠٠٠ EUR