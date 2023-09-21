دولار كندي إلى دونغ فيتنامي

تحويل CAD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
18029300 vnd

1.00000 CAD = 18029.30000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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CAD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.30681.434691.653570.957818.1994
1GBP1.1576811.23275102.2261.660821.914211.1088221.0679
1USD0.939050.811194182.9251.347251.55280.899417.0902
1INR0.01132420.009782270.012059110.01624660.01872530.01084590.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار كندي / Vietnamese Dong
1 CAD18029.30000 VND
5 CAD90146.50000 VND
10 CAD180293.00000 VND
20 CAD360586.00000 VND
50 CAD901465.00000 VND
100 CAD1802930.00000 VND
250 CAD4507325.00000 VND
500 CAD9014650.00000 VND
1000 CAD18029300.00000 VND
2000 CAD36058600.00000 VND
5000 CAD90146500.00000 VND
10000 CAD180293000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار كندي
1 VND0.00006 CAD
5 VND0.00028 CAD
10 VND0.00055 CAD
20 VND0.00111 CAD
50 VND0.00277 CAD
100 VND0.00555 CAD
250 VND0.01387 CAD
500 VND0.02773 CAD
1000 VND0.05547 CAD
2000 VND0.11093 CAD
5000 VND0.27733 CAD
10000 VND0.55465 CAD