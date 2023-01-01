بيزو تشيلي إلى غواراني باراغواي

تحويل CLP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٨٬٢٤٢ pyg

1.00000 CLP = 8.24167 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PYG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / غواراني باراغواي
1 CLP8.24167 PYG
5 CLP41.20835 PYG
10 CLP82.41670 PYG
20 CLP164.83340 PYG
50 CLP412.08350 PYG
100 CLP824.16700 PYG
250 CLP2060.41750 PYG
500 CLP4120.83500 PYG
1000 CLP8241.67000 PYG
2000 CLP16483.34000 PYG
5000 CLP41208.35000 PYG
10000 CLP82416.70000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Chilean Peso
1 PYG0.12133 CLP
5 PYG0.60667 CLP
10 PYG1.21335 CLP
20 PYG2.42670 CLP
50 PYG6.06675 CLP
100 PYG12.13350 CLP
250 PYG30.33375 CLP
500 PYG60.66750 CLP
1000 PYG121.33500 CLP
2000 PYG242.67000 CLP
5000 PYG606.67500 CLP
10000 PYG1213.35000 CLP