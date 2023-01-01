ألف بيزو تشيلي إلى غواراني باراغواي

تحويل CLP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٨٬٥٠٢ pyg

1.00000 CLP = 8.50227 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:12 UTC
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CLP إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.078889.25511.467111.670620.9544518.5334
1GBP1.1698611.26195104.4081.716191.954241.1165821.6798
1USD0.926950.792424182.73551.359951.548590.8847517.1796
1INR0.01120380.00957780.012086710.01643730.01871730.01069370.207645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / غواراني باراغواي
1 CLP8.50227 PYG
5 CLP42.51135 PYG
10 CLP85.02270 PYG
20 CLP170.04540 PYG
50 CLP425.11350 PYG
100 CLP850.22700 PYG
250 CLP2125.56750 PYG
500 CLP4251.13500 PYG
1000 CLP8502.27000 PYG
2000 CLP17004.54000 PYG
5000 CLP42511.35000 PYG
10000 CLP85022.70000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Chilean Peso
1 PYG0.11762 CLP
5 PYG0.58808 CLP
10 PYG1.17616 CLP
20 PYG2.35232 CLP
50 PYG5.88080 CLP
100 PYG11.76160 CLP
250 PYG29.40400 CLP
500 PYG58.80800 CLP
1000 PYG117.61600 CLP
2000 PYG235.23200 CLP
5000 PYG588.08000 CLP
10000 PYG1176.16000 CLP