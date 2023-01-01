20 غواراني باراغواي إلى بيزو تشيلي

تحويل PYG إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pyg
٢ clp

1.00000 PYG = 0.11737 CLP

Mid-market exchange rate at 08:00
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5346883.21750.9306555.8411.35011.363950.806224
1AUD0.6516154.22450.60639336.3860.8797250.888750.525336
1INR0.01201670.018441810.0111830.6710250.01622380.01639020.00968816
1EUR1.074551.6490989.4214160.00391.450751.465630.8663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Chilean Peso
1 PYG0.11737 CLP
5 PYG0.58686 CLP
10 PYG1.17371 CLP
20 PYG2.34742 CLP
50 PYG5.86855 CLP
100 PYG11.73710 CLP
250 PYG29.34275 CLP
500 PYG58.68550 CLP
1000 PYG117.37100 CLP
2000 PYG234.74200 CLP
5000 PYG586.85500 CLP
10000 PYG1173.71000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / غواراني باراغواي
1 CLP8.52002 PYG
5 CLP42.60010 PYG
10 CLP85.20020 PYG
20 CLP170.40040 PYG
50 CLP426.00100 PYG
100 CLP852.00200 PYG
250 CLP2130.00500 PYG
500 CLP4260.01000 PYG
1000 CLP8520.02000 PYG
2000 CLP17040.04000 PYG
5000 CLP42600.10000 PYG
10000 CLP85200.20000 PYG