50 بيزو تشيلي إلى غواراني باراغواي

تحويل CLP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ clp
٤٢٥ pyg

1.00000 CLP = 8.50078 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:12 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PYG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.078889.25511.467111.670490.9544518.5332
1GBP1.1698611.2621104.421.716391.954321.1165821.6822
1USD0.926950.79233182.73551.359951.548470.8847517.1795
1INR0.01120380.009576670.012086710.01643730.01871590.01069370.207644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / غواراني باراغواي
1 CLP8.50078 PYG
5 CLP42.50390 PYG
10 CLP85.00780 PYG
20 CLP170.01560 PYG
50 CLP425.03900 PYG
100 CLP850.07800 PYG
250 CLP2125.19500 PYG
500 CLP4250.39000 PYG
1000 CLP8500.78000 PYG
2000 CLP17001.56000 PYG
5000 CLP42503.90000 PYG
10000 CLP85007.80000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Chilean Peso
1 PYG0.11764 CLP
5 PYG0.58818 CLP
10 PYG1.17636 CLP
20 PYG2.35272 CLP
50 PYG5.88180 CLP
100 PYG11.76360 CLP
250 PYG29.40900 CLP
500 PYG58.81800 CLP
1000 PYG117.63600 CLP
2000 PYG235.27200 CLP
5000 PYG588.18000 CLP
10000 PYG1176.36000 CLP