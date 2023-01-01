بيزو تشيلي إلى دولار بهامي

تحويل CLP إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٫١٣ bsd

1.00000 CLP = 0.00113 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار البهامي
1 CLP0.00113 BSD
5 CLP0.00566 BSD
10 CLP0.01132 BSD
20 CLP0.02264 BSD
50 CLP0.05660 BSD
100 CLP0.11320 BSD
250 CLP0.28301 BSD
500 CLP0.56603 BSD
1000 CLP1.13205 BSD
2000 CLP2.26410 BSD
5000 CLP5.66025 BSD
10000 CLP11.32050 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Chilean Peso
1 BSD883.35000 CLP
5 BSD4416.75000 CLP
10 BSD8833.50000 CLP
20 BSD17667.00000 CLP
50 BSD44167.50000 CLP
100 BSD88335.00000 CLP
250 BSD220837.50000 CLP
500 BSD441675.00000 CLP
1000 BSD883350.00000 CLP
2000 BSD1766700.00000 CLP
5000 BSD4416750.00000 CLP
10000 BSD8833500.00000 CLP