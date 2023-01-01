ألف بيزو تشيلي إلى دولار بهامي

تحويل CLP إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1.18 bsd

1.00000 CLP = 0.00118 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:23 UTC
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CLP إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080289.33341.468261.671880.9552518.4863
1GBP1.1694511.2633104.4761.717141.955271.1171221.6199
1USD0.925750.791578182.70081.359251.547750.8843517.1138
1INR0.0111940.009571580.012091810.01643580.0187150.01069340.206936

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار البهامي
1 CLP0.00118 BSD
5 CLP0.00588 BSD
10 CLP0.01175 BSD
20 CLP0.02350 BSD
50 CLP0.05876 BSD
100 CLP0.11752 BSD
250 CLP0.29379 BSD
500 CLP0.58758 BSD
1000 CLP1.17516 BSD
2000 CLP2.35032 BSD
5000 CLP5.87580 BSD
10000 CLP11.75160 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Chilean Peso
1 BSD850.95000 CLP
5 BSD4254.75000 CLP
10 BSD8509.50000 CLP
20 BSD17019.00000 CLP
50 BSD42547.50000 CLP
100 BSD85095.00000 CLP
250 BSD212737.50000 CLP
500 BSD425475.00000 CLP
1000 BSD850950.00000 CLP
2000 BSD1701900.00000 CLP
5000 BSD4254750.00000 CLP
10000 BSD8509500.00000 CLP