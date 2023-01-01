شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بهامي

تحويل ILS إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
262.23 bsd

1.00000 ILS = 0.26223 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار البهامي
1 ILS0.26223 BSD
5 ILS1.31113 BSD
10 ILS2.62226 BSD
20 ILS5.24452 BSD
50 ILS13.11130 BSD
100 ILS26.22260 BSD
250 ILS65.55650 BSD
500 ILS131.11300 BSD
1000 ILS262.22600 BSD
2000 ILS524.45200 BSD
5000 ILS1311.13000 BSD
10000 ILS2622.26000 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Israeli New Sheqel
1 BSD3.81350 ILS
5 BSD19.06750 ILS
10 BSD38.13500 ILS
20 BSD76.27000 ILS
50 BSD190.67500 ILS
100 BSD381.35000 ILS
250 BSD953.37500 ILS
500 BSD1906.75000 ILS
1000 BSD3813.50000 ILS
2000 BSD7627.00000 ILS
5000 BSD19067.50000 ILS
10000 BSD38135.00000 ILS