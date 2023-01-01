يوان صيني إلى دولار بهامي

تحويل CNY إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٣٦٫٩١ bsd

1.00000 CNY = 0.13691 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:58 UTC
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CNY إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار البهامي
1 CNY0.13691 BSD
5 CNY0.68457 BSD
10 CNY1.36914 BSD
20 CNY2.73828 BSD
50 CNY6.84570 BSD
100 CNY13.69140 BSD
250 CNY34.22850 BSD
500 CNY68.45700 BSD
1000 CNY136.91400 BSD
2000 CNY273.82800 BSD
5000 CNY684.57000 BSD
10000 CNY1369.14000 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Chinese Yuan RMB
1 BSD7.30385 CNY
5 BSD36.51925 CNY
10 BSD73.03850 CNY
20 BSD146.07700 CNY
50 BSD365.19250 CNY
100 BSD730.38500 CNY
250 BSD1825.96250 CNY
500 BSD3651.92500 CNY
1000 BSD7303.85000 CNY
2000 BSD14607.70000 CNY
5000 BSD36519.25000 CNY
10000 BSD73038.50000 CNY