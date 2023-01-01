روبية هندية إلى دولار بهامي

تحويل INR إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
120.59 bsd

1.00000 INR = 0.01206 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

INR إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار البهامي
1 INR0.01206 BSD
5 INR0.06030 BSD
10 INR0.12059 BSD
20 INR0.24118 BSD
50 INR0.60296 BSD
100 INR1.20591 BSD
250 INR3.01477 BSD
500 INR6.02955 BSD
1000 INR12.05910 BSD
2000 INR24.11820 BSD
5000 INR60.29550 BSD
10000 INR120.59100 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / الروبية الهندية
1 BSD82.92500 INR
5 BSD414.62500 INR
10 BSD829.25000 INR
20 BSD1658.50000 INR
50 BSD4146.25000 INR
100 BSD8292.50000 INR
250 BSD20731.25000 INR
500 BSD41462.50000 INR
1000 BSD82925.00000 INR
2000 BSD165850.00000 INR
5000 BSD414625.00000 INR
10000 BSD829250.00000 INR