100 روبية هندية إلى دولار بهامي

تحويل INR إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

100 inr
1.20 bsd

₹1.000 INR = B$0.01197 BSD

Mid-market exchange rate at 03:55
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.9350.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6351.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار البهامي
1 INR٠٫٠١١٩٧ BSD
5 INR٠٫٠٥٩٨٧ BSD
10 INR٠٫١١٩٧٤ BSD
20 INR٠٫٢٣٩٤٨ BSD
50 INR٠٫٥٩٨٧٠ BSD
100 INR١٫١٩٧٣٩ BSD
250 INR٢٫٩٩٣٤٨ BSD
300 INR٣٫٥٩٢١٧ BSD
500 INR٥٫٩٨٦٩٥ BSD
600 INR٧٫١٨٤٣٤ BSD
1000 INR١١٫٩٧٣٩٠ BSD
2000 INR٢٣٫٩٤٧٨٠ BSD
5000 INR٥٩٫٨٦٩٥٠ BSD
10000 INR١١٩٫٧٣٩٠٠ BSD
25000 INR٢٩٩٫٣٤٧٥٠ BSD
50000 INR٥٩٨٫٦٩٥٠٠ BSD
100000 INR١٬١٩٧٫٣٩٠٠٠ BSD
1000000 INR١١٬٩٧٣٫٩٠٠٠٠ BSD
1000000000 INR١١٬٩٧٣٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / الروبية الهندية
1 BSD٨٣٫٥١٤٩٠ INR
5 BSD٤١٧٫٥٧٤٥٠ INR
10 BSD٨٣٥٫١٤٩٠٠ INR
20 BSD١٬٦٧٠٫٢٩٨٠٠ INR
50 BSD٤٬١٧٥٫٧٤٥٠٠ INR
100 BSD٨٬٣٥١٫٤٩٠٠٠ INR
250 BSD٢٠٬٨٧٨٫٧٢٥٠٠ INR
500 BSD٤١٬٧٥٧٫٤٥٠٠٠ INR
1000 BSD٨٣٬٥١٤٫٩٠٠٠٠ INR
2000 BSD١٦٧٬٠٢٩٫٨٠٠٠٠ INR
5000 BSD٤١٧٬٥٧٤٫٥٠٠٠٠ INR
10000 BSD٨٣٥٬١٤٩٫٠٠٠٠٠ INR