ريال برازيلي إلى دولار بهامي

تحويل BRL إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
204.91 bsd

1.00000 BRL = 0.20491 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064188.46661.435051.659290.9577518.2182
1GBP1.1580111.23235102.4541.661951.921641.1090821.0988
1USD0.939750.811458183.13751.34861.559330.917.1208
1INR0.01130370.009760430.012028310.01622130.01875610.01082540.205934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار البهامي
1 BRL0.20491 BSD
5 BRL1.02455 BSD
10 BRL2.04910 BSD
20 BRL4.09820 BSD
50 BRL10.24550 BSD
100 BRL20.49100 BSD
250 BRL51.22750 BSD
500 BRL102.45500 BSD
1000 BRL204.91000 BSD
2000 BRL409.82000 BSD
5000 BRL1024.55000 BSD
10000 BRL2049.10000 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / الريال البرازيلي
1 BSD4.88020 BRL
5 BSD24.40100 BRL
10 BSD48.80200 BRL
20 BSD97.60400 BRL
50 BSD244.01000 BRL
100 BSD488.02000 BRL
250 BSD1220.05000 BRL
500 BSD2440.10000 BRL
1000 BSD4880.20000 BRL
2000 BSD9760.40000 BRL
5000 BSD24401.00000 BRL
10000 BSD48802.00000 BRL